Педагоги, школьники и родители выбрали лауреатов премии «Разговоры о важном»

03 июня 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Минпросвещения России

В Москве наградили победителей Второй Всероссийской премии «Разговоры о важном». Торжественная церемония прошла в рамках пятого, юбилейного, Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых».





Премия проводится второй год для поощрения граждан и организаций, которые внесли существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».



Лидеров назвали по итогам общественного голосования, в котором участвовали более 3,2 млн россиян, рассказала «Радио 1» заместитель директора по реализации проектов Института изучения детства, семьи и воспитания Ольга Доремидова.

«По сравнению с первой премией «Разговоры о важном», у нас номинация для педагогов под названием «Создавая важный разговор» в этом году была разделена на три подноминации: «Создавая важный разговор на занятии», «Создавая важный разговор после занятия» и «Создавая важный семейный разговор». Также появилась отдельная номинация для школьников –«Лучший видеоанонс от обучающихся». В этом году это самые важные изменения конкурса», – отметила собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

«Педагоги выбрали фильм «День учителя», дети – «День здоровья», а родители – «Волонтёры». То, что педагоги предпочли «День учителя», абсолютно логично из-за профессиональной близости и, конечно, личности несравненного Юрия Павловича Вяземского, который снимался в этом фильме. Дети выбрали «День здоровья», на мой взгляд, тоже неслучайно: там снялся Филипп Бледный. Он буквально недавно участвовал в сериале «Новые папины дочки», который популярен среди молодёжи, является блогером. К тому же у современной молодёжи здоровый образ жизни тоже очень сейчас популярен. А родители отдали предпочтение фильму «Волонтёр» с Сергеем Лазаревым, ценя в нём пример добрых дел. Сергей взял из приюта двух собак», – рассказала Доремидова.

«Например, мы открыли тему музейного дела. Мы сотрудничаем с музеем «Новый Иерусалим». Предложили ребятам из старших классов на каникулах пройти настоящую стажировку. Они погрузились в то, как создаются экспозиции, откуда берутся экспонаты, как собирается информация для музея. То есть это была не просто экскурсия, а работа изнутри. Или, например, есть тема «Как создавать свой бизнес». Мы продолжили её на уроках лидерства, и это вылилось в целый проект «Академия стартапов». Ребята разрабатывали бизнес-план, защищали свои проекты, а лучшие из этих проектов в дальнейшем могут быть реализованы на нашей ежегодной благотворительной ярмарке в технолицее», – поделилась Васильева.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

«Мы стараемся приглашать людей, чья деятельность непосредственно связана с темой. Например, пригласили на встречу настоящего космонавта Андрея Борисенко. Ребята увидели, что космонавты – это не какие-то нереальные личности, а обычные люди, которые много работали и шли к своей мечте, что космонавт – это профессия, космонавтом можно стать. Дети задавали вопросы, как спят в невесомости, страшно ли на взлёте, что едят в космосе? И дальше уже на уроках лидерства мы разобрали кейс про длительную изоляцию космонавтов», – рассказала специалист.