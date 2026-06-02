В Подмосковье открыли первую Летнюю творческую школу для одарённых детей

02 июня 2026, 20:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье состоялось открытие первой Летней творческой школы для одарённых детей региона. Отбор для участия в занятиях прошли 30 одарённых ребят из 18 муниципалитетов, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Школа заработала на базе Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева. Участники будут проживать в санаторий «Пушкино».

«В первый же день, сразу после заселения, ребята отправились в колледж. Там методисты Регионального центра «Камертон» провели для детей и родителей экскурсию по зданию. Дежурный врач провёл первичный осмотр детей, после чего состоялся приветственный концерт. Заключительным мероприятием дня стало обсуждение программы школы. Каждый участник представил свой город, школу и инструмент, на котором он обучается. Все дети получили в подарок набор фирменной сувенирной продукции», – рассказали в пресс-службе.