Школьников и студентов Подольска познакомили с работой налоговой службы
Профориентационную экскурсию провели для учеников подольской школы №16 и студентов колледжа РГУТИС по Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребятам рассказали, какие задачи решают инспекторы ФНС, как устроена налоговая система в России и куда направляются собранные средства, а также показали, как обрабатываются документы и декларации.
«Отдельной темой разговора стали цифровые сервисы и инструменты, которыми пользуются сотрудники налоговой службы и налогоплательщики», — говорится в сообщении.После этой экскурсии многие ребята задумались о карьере в налоговой службе.
Ранее сообщалось, что во дворце культуры «Октябрь» в Подольске заработал летний городской детский лагерь.