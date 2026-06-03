Школьников и студентов Подольска познакомили с работой налоговой службы

03 июня 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Профориентационную экскурсию провели для учеников подольской школы №16 и студентов колледжа РГУТИС по Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребятам рассказали, какие задачи решают инспекторы ФНС, как устроена налоговая система в России и куда направляются собранные средства, а также показали, как обрабатываются документы и декларации.





«Отдельной темой разговора стали цифровые сервисы и инструменты, которыми пользуются сотрудники налоговой службы и налогоплательщики», — говорится в сообщении.