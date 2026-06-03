В Подмосковье этим летом рассчитывают трудоустроить порядка 15 000 школьников
В Московской области стартовала летняя трудовая кампания для школьников. В этом году планируют трудоустроить 15 000 учащихся, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Уже сейчас работу нашли около 3000 подростков.
«Для многих из них это первый официальный доход. Для школьников представлено около 13 000 вакансий на любой интерес – вожатый, делопроизводитель, ландшафтный рабочий и многие другие. Важно, что это не просто подработка: подросток учится трудиться в команде, планировать время и чувствовать себя самостоятельным. Именно с этого начинается профессиональный путь», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве перечислили важные нюансы трудоустройства. Так, обязательно заключение срочного трудового договора. Для подростков 14 и 15 лет требуется письменное согласие одного из родителей. Следует обратить внимание и на график работы. Продолжительность смены строго регламентирована Трудовым кодексом: до четырёх часов в день для 14-летних, до пяти – для 15-летних и до семи – для 16-17 летних.
Доход работающего подростка складывается из зарплаты от работодателя и материальной поддержки от Кадрового центра Подмосковья. В этом году она составляет 2795 рублей за месяц.
Чтобы официально устроиться на работу в Московской области, подростку необходимо обратиться в кадровый центр, подав заявление через портал «Работа России»