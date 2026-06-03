В Подмосковье этим летом рассчитывают трудоустроить порядка 15 000 школьников

03 июня 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области стартовала летняя трудовая кампания для школьников. В этом году планируют трудоустроить 15 000 учащихся, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Уже сейчас работу нашли около 3000 подростков.

«Для многих из них это первый официальный доход. Для школьников представлено около 13 000 вакансий на любой интерес – вожатый, делопроизводитель, ландшафтный рабочий и многие другие. Важно, что это не просто подработка: подросток учится трудиться в команде, планировать время и чувствовать себя самостоятельным. Именно с этого начинается профессиональный путь», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.