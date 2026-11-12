Пенсии, льготы и уход: что изменится для жителей Подмосковья в 2027 году?

12 ноября 2026, 16:08

Председатель Мособлдумы Голубев: в МО на путёвки выделено более 46 млн рублей

Фото: istockphoto/FabrikaCr

В проекте бюджета Московской области на 2027 год на социальную поддержку пенсионеров и людей с инвалидностью заложено более 40,5 миллиардов рублей. Какие меры сохранятся и как их получить?





Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что даже в такие непростые времена Подмосковью удаётся сохранять ранее достигнутый уровень социального развития и полноценно индексировать первоочередные социальные расходы.





«В Московской области гарантируется минимальная пенсия с учётом доплаты в размере не менее 18 301 рубля. С 1 января доплата назначается автоматически — без заявления, на основании сведений Социального фонда России. Компенсация 65+. Неработающие одиноко проживающие пенсионеры 65 лет и старше получают ежемесячную компенсацию 1 000 рублей. Если пенсионер живёт в Подмосковье не менее 10 лет, выплата увеличивается так, чтобы обеспечить доход до 20 000 рублей», — пояснил он.

«На санаторно-курортные путёвки предусмотрено более 46 миллионов рублей — их распределяют по медицинским показаниям. Люди с инвалидностью могут получить региональную доплату на технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, а жители без инвалидности, но с медицинскими показаниями — выплату на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты», — сказал Голубев.

«Узнать о назначенных мерах поддержки можно в личном кабинете на Госуслугах в разделе "Пенсии, пособия, льготы" или в региональном портале госуслуг. Если есть сложности с интернетом — обратиться в МФЦ по месту жительства с паспортом и СНИЛС: сотрудники помогут проверить, какие выплаты положены, и принять заявление на месте», — объяснил собеседник.

