Более 80 тыс. женщин в Подмосковье прошли бесплатное обследование на ВПЧ
В Московской области бесплатное обследование на вирус папилломы человека прошли более 80 тысяч женщин. Врачи выявили патологии у 2,6 тысячи пациенток, у 438 из них диагностировали рак шейки матки, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Всех пациенток с выявленными заболеваниями направили на лечение. Он отметил, что инфекция может долгое время протекать без симптомов, а ранняя диагностика помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Бесплатный анализ на 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска стал доступен жительницам региона в этом году. Его проводят в рамках репродуктивной диспансеризации для женщин от 21 до 49 лет. Пройти обследование можно в женской консультации по месту прикрепления. Медработник возьмет материал с шейки матки. Процедура займет несколько минут.
Записаться к гинекологу можно на региональном портале «Здоровье», через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.
Бесплатный анализ на 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска стал доступен жительницам региона в этом году. Его проводят в рамках репродуктивной диспансеризации для женщин от 21 до 49 лет. Пройти обследование можно в женской консультации по месту прикрепления. Медработник возьмет материал с шейки матки. Процедура займет несколько минут.
Записаться к гинекологу можно на региональном портале «Здоровье», через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.