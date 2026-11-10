Россиян ждет перерасчет пенсии в ноябре и декабре
Социальный фонд России в ноябре и декабре 2026 года пересчитает пенсии тем гражданам, у кого возникло индивидуальное основание. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
По словам парламентария, перерасчет коснется тех, кому исполнилось 80 лет, кто получил I группу инвалидности, а также тех, кто прекратил работу. Отмечается, что получателям страховой пенсии по старости, отметившим 80-летие в октябре, повышенная выплата придет в ноябре. Тем же, кому 80 лет исполнится в ноябре, новый размер выплатят в декабре, напомнил он.
Чаплин пояснил, что фиксированная выплата после 80-летия увеличивается с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. При общеустановленном размере фиксированной выплаты ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля.
Как подчеркнул депутат, две выплаты в декабре ожидают тех, кому пенсия зачисляется на счет с 1-го по 10-е число. Первая — за декабрь, вторая — досрочная за январь. По его словам, подавать заявление не нужно — перевод произойдет автоматически, а январскую пенсию рассчитают по размеру января.
Кроме того, отметил Чаплин, страховые пенсии проиндексируют с 1 февраля 2027 года (по фактической инфляции за 2026-й), прибавка придет с февральской выплатой, социальные — с 1 апреля.
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