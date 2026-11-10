Россиян ждет перерасчет пенсии в ноябре и декабре

10 ноября 2026, 11:48

Депутат Чаплин: ряду россиян перерасчитают пенсии в ноябре и декабре 2026 года

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Социальный фонд России в ноябре и декабре 2026 года пересчитает пенсии тем гражданам, у кого возникло индивидуальное основание. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.