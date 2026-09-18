Певица Куртукова впервые стала наблюдателем на выборах в Московской области
Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове посетила певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Артистка осмотрела оборудование, пообщалась с сотрудниками и сама понаблюдала за ходом голосования.
«Меня пригласили к экранам, где можно смотреть за происходящим на множестве участков. Мне указали несколько пунктов, на которые надо обращать внимание, где могут быть нарушения. Например, если загораживают обзор камерам, потому что всё должно быть видно. В общем, ничего сложного нет, но нужно быть очень внимательным. Так что я тоже подключилась», — сказала Куртукова.Она добавила, что участвовать в голосовании очень важно, так как именно результаты выборов определяют, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы.
«Нельзя снимать с себя такую ответственность», — подчеркнула артистка.В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.