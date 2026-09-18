Депутат Мособлдумы Живцов заявил об особой важности выборов в условиях СВО
Выборы в Госдуму впервые проводятся во время проведения специальной военной операции, поэтому их организация и результаты имеют огромное значение. Об этом заявил депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Живцов уже проголосовал. Он отдал свой голос очно — на избирательном участке в Орехово-Зуеве.
«В условиях СВО очень важно показать нашим ребятам, которые на фронте, единство в надежности тыла, а всем недругам показать легитимность исторических процессов, которые проходят в нашей стране», — сказал депутат.Он также подчеркнул, что, участвуя в голосовании, мы берем на себя ответственность за будущее округа, региона, страны, наших детей и внуков.
В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.