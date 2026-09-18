Депутат Мособлдумы Живцов заявил об особой важности выборов в условиях СВО

18 сентября 2026, 13:49

оригинал Эдуард Живцов (фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Выборы в Госдуму впервые проводятся во время проведения специальной военной операции, поэтому их организация и результаты имеют огромное значение. Об этом заявил депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Живцов уже проголосовал. Он отдал свой голос очно — на избирательном участке в Орехово-Зуеве.





«В условиях СВО очень важно показать нашим ребятам, которые на фронте, единство в надежности тыла, а всем недругам показать легитимность исторических процессов, которые проходят в нашей стране», — сказал депутат.