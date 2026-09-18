Бублик дома: Куртукова встретилась с подарком спустя неделю

18 сентября 2026, 12:16

Татьяна Куртукова впервые показала щенка от мужа

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Татьяна Куртукова впервые показала поклонникам щенка, которого ей подарил муж Никита Макеев на 33-летие. Питомца певица ждала целую неделю — и теперь наконец смогла познакомиться с новым членом семьи.