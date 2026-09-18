Бублик дома: Куртукова встретилась с подарком спустя неделю
Татьяна Куртукова впервые показала поклонникам щенка, которого ей подарил муж Никита Макеев на 33-летие. Питомца певица ждала целую неделю — и теперь наконец смогла познакомиться с новым членом семьи.
Щенка назвали Бубликом. Судя по первым кадрам, долгожданная встреча состоялась, и теперь артистке предстоит привыкать к жизни с маленьким питомцем.
Ранее Куртукова признавалась, что раньше у неё никогда не было домашних животных, поэтому к появлению Бублика она готовилась особенно тщательно и даже собирала список необходимых покупок.
Подарок от мужа оказался довольно ценным. Стоимость щенков этой породы начинается примерно от 80 тысяч рублей, а за редкий окрас или особенности внешности цена может доходить до 500 тысяч.
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