План развития метро в Подмосковье до 2035 года включает 12 новых станций
Московский метрополитен планируют продлить в сторону Подмосковья по семи направлениям. Новые линии должны связать столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Ленинским и Одинцовским городским округом.
Развитие метро улучшит транспортную доступность для 3,7 млн жителей Московской области. По новым участкам можно будет перевозить около 600 000 пассажиров в сутки. Основной горизонт реализации программы – 2030-2035 годы.
Сейчас на территории Подмосковья работают две станции Московского метро – «Мякинино» в Красногорске и «Котельники».
Перспективная программа развития метро, представленная в сентябре этого года, предусматривает семь направлений и до 12 новых станций в регионе. После реализации проектов в зоне обслуживания московского метро будет проживать около трети населения Московской области.
Программа формируется совместно Москвой и Подмосковьем. В сентябре вопросы развития метро обсуждали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Речь идет уже не об отдельных предложениях по строительству станций, а о комплексной программе, которая охватывает крупнейшие и наиболее плотно населенные территории вокруг Москвы.
Метро в Красногорск
Одним из самых проработанных направлений станет продление Рублёво-Архангельской линии. Участок протяжённостью около шести километров должен пройти от будущей станции «Новорижская» до «Изумрудных холмов». На нём предусмотрено две станции – «Красногорск» и «Изумрудные холмы».
Разработка проекта участка уже ведётся. При этом предшествующая часть Рублёво-Архангельской линии продвинулась значительно дальше. Участок в сторону «Новорижской» уже находится в стадии строительства.
В перспективе вся Рублёво-Архангельская линия сможет перевозить более 250 000 пассажиров в сутки. Ожидается, что развитие этого направления улучшит транспортную доступность более чем для 610 000 человек.
От «Планерной» – в Химки
Ещё одно направление предполагает продление Таганско-Краснопресненской линии от станции «Планерной» в сторону Куркина и Химок. Протяженность нового участка составит порядка пяти километров. На нём предварительно предусмотрены станции «Химки» и «Куркино».
Градостроительная подготовка уже началась. Разрабатывается проект планировки территории продления линии до Куркина. Окончательные параметры всего участка до Химок ещё предстоит закрепить документацией. Ориентиром для размещения станции «Химки» называется район Куркинского шоссе, а «Куркино» должно стать конечной станцией нового участка.
По предварительной оценке, развитие линии улучшит транспортную доступность для 454 000 жителей Москвы и Подмосковья.
Калужско-Рижскую линию доведут до Мытищ
Калужско-Рижскую линию подземки планируется продлить от станции «Медведково» примерно на 3,5 километра в сторону Мытищ.
В Московской области предполагается строительство станции «Мытищи». Её точное расположение пока не определено. Площадку выберут при подготовке проекта планировки территории. Прогнозируемый пассажиропоток будущей станции превысит 50 000 человек в сутки.
Продление метро в этом направлении должно повысить транспортную доступность для 540 000 человек.
От станции «Гольяново» до Балашихи
Арбатско-Покровскую линию планируют продлить от строящейся станции «Гольяново» в сторону Балашихи. Протяженность нового участка составит 8,3 километра. На нем создадут две станции — «Восточный» и «Балашиха». «Восточный» будет расположен на территории Москвы, а «Балашиха» станет подмосковной конечной станцией.
Проектирование участка начинается параллельно со строительством станции «Гольяново». Предварительно станцию «Балашиха» планируют разместить вдоль Щёлковского шоссе.
Новый участок должен улучшить транспортное обслуживание Балашихи и восточных районов столицы. Общий заявленный охват этого направления составляет около 670 000 человек.
Две линии для Ленинского округа
Особое место в программе занимает Ленинский городской округ, где рассматриваются сразу два направления развития метро.
Первое – продление Люблинско-Дмитровской линии от станции «Зябликово». Новый шестикилометровый участок должен пройти в сторону Мисайлова.
Предварительно на нём предусмотрено две станции – «Развилка» и «Володарское шоссе». Первая должна появиться в районе одноимённого посёлка, вторая – на территории совхоза имени Ленина близ Мисайлова. Точное расположение площадок определят при разработке проекта планировки территории.
Второе направление – Бирюлёвская линия. В перспективе её планируют продолжить через территорию Московской области в Новую Москву. На подмосковном участке предварительно называют три станции: «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Для станции «Клубничные поля» в качестве ориентира рассматривается район поселка Измайлово. Совокупно два направления должны улучшить транспортную доступность более чем для 690 000 жителей.
Филёвскую линию продлят к Сколково
Одним из наиболее подготовленных проектов остаётся продление Филёвской линии в сторону инновационного центра «Сколково». Протяжённость участка составит около 12 километров. Проект планировки территории уже утверждён, что делает это направление самым продвинутым с точки зрения градостроительной документации среди новых продлений.
На линии предусмотрены пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». При этом участок пройдет как по Москве, так и по Одинцовскому городскому округу, поэтому не все пять станций будут находиться на территории Московской области.
Особенно важным транспортным узлом должна стать станция «Сколково». Её планируют разместить рядом с существующей станцией МЦД-1, связать с железнодорожной инфраструктурой и наземным транспортом.
«Медицинский центр» будет ориентирован на территорию международного медицинского кластера, а остальные станции обеспечат транспортом новые жилые, деловые и научные районы.
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