План развития метро в Подмосковье до 2035 года включает 12 новых станций

23 октября 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московский метрополитен планируют продлить в сторону Подмосковья по семи направлениям. Новые линии должны связать столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Ленинским и Одинцовским городским округом.