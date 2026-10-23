В Подмосковье за неделю выявили 265 случаев сброса отходов вне баков

23 октября 2026, 17:58

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области продолжается работа по выявлению водителей, которые оставляют строительный и крупногабаритный мусор возле контейнерных площадок. С 15 октября камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 265 таких случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





По итогам проверок нарушителям направили 152 постановления об административных правонарушениях.





«Общая сумма назначенных штрафов составила 2 млн 740 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Система помогает фиксировать нарушения не только по факту появления отходов, но и связывать их с конкретным транспортом», — подчеркнул Мурашов.