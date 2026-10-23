В Подмосковье за неделю выявили 265 случаев сброса отходов вне баков
В Московской области продолжается работа по выявлению водителей, которые оставляют строительный и крупногабаритный мусор возле контейнерных площадок. С 15 октября камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 265 таких случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
По итогам проверок нарушителям направили 152 постановления об административных правонарушениях.
«Общая сумма назначенных штрафов составила 2 млн 740 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Для контроля за чистотой территорий инспекторы министерства используют видеокамеры, установленные рядом с площадками для сбора отходов. Оборудование работает круглосуточно. Записи помогают установить обстоятельства нарушения и распознать автомобиль, из которого выгрузили мусор.
Факты незаконного сброса зафиксировали в нескольких округах. В Кашире это произошло возле дома №9/1 на улице Кржижановского, в деревне Котово городского округа Истра — у дома №40. В Жуковском камера засняла нарушение рядом с домом №8-А на Воронцовской улице. Такие случаи выявили также у дома №104А в деревне Бережки Егорьевского округа и возле дома №22А в селе Никитское округа Домодедово.
Жителям напоминают: отходы следует сдавать на площадках своего населённого пункта, где организован их вывоз. Контейнеры рассчитаны на объём мусора от местных жителей. Если ими пользуются для вывоза отходов из других поселений, баки могут переполниться, а рядом с площадкой образуются навалы.
Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что видеонаблюдение позволяет инспекторам контролировать происходящее на прилегающей к контейнерам территории и выявлять сброс мусора из автомобилей.
«Система помогает фиксировать нарушения не только по факту появления отходов, но и связывать их с конкретным транспортом», — подчеркнул Мурашов.
Размер взыскания зависит от того, кто совершил правонарушение. Физическим лицам грозит штраф до 70 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей.