В Подмосковье протянут семь линий метро
В нескольких подмосковных округах появятся станции столичного метро. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
Сейчас планируется продление линий метро по семи направлениям. Например, в Красногорске откроются станции новой Рублёво-Архангельской линии.
«Движение на первом участке этой линии — от «Делового центра» до «Бульвара генерала Карбышева» запустил в День города наш президент. В 2027 году на этой линии откроется первая подмосковная станция «Липовая роща», а потом линия дойдёт до «Изумрудных холмов», — сообщил Воробьёв.Калужско-Рижская линия будет продлена до Мытищ, Арбатско-Покровская линия — до Балашихи, Таганско-Краснопресненская — до Химок, Филёвская линия — до Сколкова, а Люблинско-Дмитровская — до Ленинского округа. Кроме того, Бирюлёвскую линию протянут в Подмосковье на 13 километров. На ней откроют станции «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино».