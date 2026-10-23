В Красногорске стартовал проект поддержки жён участников спецоперации

23 октября 2026, 18:05

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск.

В Красногорске приступили к реализации проекта по поддержке жён участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Проект помогает развивать Ассоциация ветеранов СВО Московской области. Участницами стали женщины, которые недавно стали мамами или сейчас ждут рождения малыша.

«Сегодня мы объединяем свыше 5000 членов Ассоциации – это участники СВО. Наша задача – сделать так, чтобы ребята могли выполнять боевые задачи со спокойной душой. Для этого мы здесь, с вами. Для этого есть родильный дом Красногорска, который готов поддерживать, сопровождать и делать всё для вашего комфорта», – сказала исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Наталья Нестерова.