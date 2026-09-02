Победители подмосковного конкурса танцев покажут своё искусство за границей

02 сентября 2026, 13:05

В Подмосковье завершается II фестиваль «Область танцевальных культур»

оригинал Фото: медиасток.рф

Второй конкурс-фестиваль Подмосковья «Область танцевальных культур» близится к завершению. Победителей жюри назовёт на гала-концерте, который состоится на Центральной площади Королёва 6 сентября.





Подробно о фестивале и его значении для развития сферы современного танцевального искусства в Подмосковье рассказала в интервью «Радио 1» начальник пресс-службы Мособлпарка Алина Уциева.





«Фестиваль — это в первую очередь культурно-просветительское мероприятие. Оно призвано помочь людям познакомиться с уличной танцевальной культурой, а танцорам — выйти на большую сцену. В этом году финалистами стали 33 представителя Подмосковья и 46 человек из других российских регионов. На гала-шоу они сойдутся в танцевальных батлах», — сказала Уциева.

«Всех желающих ждут занятия по хип-хопу, паппингу и хаусу от иностранных судей. Предусмотрена также развлекательная программа для детей. В целом это будет такое мероприятие, на которое можно прийти всей семьёй», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

«Это будет не первый наш опыт. Финалисты прошедшего в 2025 году первого фестиваля «Область танцевальных культур» также отправились выступать на мероприятиях международного масштаба. Это показывает уровень наших исполнителей», — добавила Уциева.