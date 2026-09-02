В Наро-Фоминске открыли обновлённую школу искусств «Гармония»
Школу искусств «Гармония» в Наро-Фоминске капитально отремонтировали. Обновлённое учебное заведения открылось 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью свыше 1 800 квадратных метров, построенном 61 год назад, провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капремонта на объекте обновили фасад, кровлю и входные группы, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, а также сантехнику, двери и окна, провели отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Теперь у учеников есть современный концертный зал и зона для организации выставок, а классы стали светлыми и уютными.