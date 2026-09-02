Через портал госуслуг Подмосковья оформили более 2000 разрешений на охоту
Свыше двух тысяч заявок на оформление разрешений на охоту подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Право на добычу охотничьих ресурсов есть у физических лиц, включённых в государственный охотхозяйственный реестр.
«Для подачи заявления нужно пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму, прикрепить сканы документов и оплатить пошлину в размере 650 рублей», — говорится в сообщении.Интегрированный в услугу искусственный интеллект проверяет прикреплённые документы и сразу сообщает об обнаруженных ошибках. Благодаря этому пользователь может всё исправить до отправки заявки.