Фермерам Подмосковья передали с начала года около 150 га государственных земель
Свыше 147,6 га земель муниципальной и неразграниченной государственной собственности передали без торгов фермерским хозяйствам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Участки выделили в семи округах — Пушкинском, Ступине, Раменском, Серебряных Прудах, Коломне, Зарайске и Луховицах.
«Земли предназначены для выращивания зерновых, растениеводства, животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и прочего сельскохозяйственного производства», — сказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Самые большие наделы фермерам предоставили в Зарайске (42 гектара), Пушкинском округе (32,3 гектара) и Серебряных Прудах (23,2 гектара).