Победительница АПК-конкурса раскрыла перспективы с/х образования в Подмосковье

25 августа 2026, 15:05

оригинал Фото: istockphoto.com/wanakit waeonphachai

Директор по стратегическому развитию и организационной эффективности группы компаний «ВИК» Любовь Бочарова вошла в число победительниц подмосковного этапа всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Одной их важных составляющих победы стала вовлечённость ГК в воспитание отраслевых кадров.





Об этом Любовь Бочарова рассказала в интервью «Радио 1».





«На конкурсе оценивалось не какое-то одно достижение, а наш комплексный проект, ключевыми составляющими которого является цифровизация и подготовка кадров для агропромышленного комплекса — такой трек от детей до специалистов. Это воспитание начинается в школах и заканчивается интернатурой. И ГК «ВИК» вовлечена в это направление во всём цикле», — сказала гостья «Радио 1».

«Инициатива принадлежала директору школы. И когда мы подключились к проекту, то не знали, что всё так масштабируется. Но сегодня это уже девять классов в этой школе, четыре класса в школе в посёлке Томилино и один класс в Жуковском. То есть это история большого количества детей, которые уже сегодня могут в школе понять, что такое сельское хозяйство, что такое агропромышленный комплекс», — пояснила Бочарова.

«Благодаря этому родители могут понять, какой потенциал, какие возможности для их детей есть в АПК. Чтобы когда возникнет вопрос о выборе профессии, люди понимали, что сельскохозяйственные специальности позволят работать в высокотехнологичной отрасли. Это не только интересно, но и предполагает достойный заработок», — заявила Бочарова.