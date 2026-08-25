Робот Светлана предложил продлить электронный рецепт на льготное лекарство 115 000 раз
Для жителей Подмосковья работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. С начала года он предложил продлить электронный рецепт на льготный препарат порядка 115 000 раз, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Цифровой сервис помогает записаться на приём к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести запись в медучреждение. Помимо этого, Светлана напоминает пациентам о предстоящих визитах к врачу.
«Робот также заранее напоминает о необходимости продлить электронные рецепты на льготные препараты и помогает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта. С начала года Светлана совершила более 115 000 исходящих звонков с таким предложением», – отметил Забелин.Как напомнили в Минздраве Подмосковья, звонки осуществляются с номера +7 (498) 550-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, а также региональный портал госуслуг «Здоровье».