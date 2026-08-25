Робот Светлана предложил продлить электронный рецепт на льготное лекарство 115 000 раз

25 августа 2026, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для жителей Подмосковья работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. С начала года он предложил продлить электронный рецепт на льготный препарат порядка 115 000 раз, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Цифровой сервис помогает записаться на приём к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести запись в медучреждение. Помимо этого, Светлана напоминает пациентам о предстоящих визитах к врачу.

«Робот также заранее напоминает о необходимости продлить электронные рецепты на льготные препараты и помогает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта. С начала года Светлана совершила более 115 000 исходящих звонков с таким предложением», – отметил Забелин.