Около 120 000 подмосковных семей получают поддержку к новому учебному году

25 августа 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Одинцовском г. о.

Финансирование мер поддержки семьям с детьми в Подмосковье за пять лет увеличилось примерно на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.





Выплаты на школьную форму в этом году уже получили более 25 000 семей. Многодетным семьям полагается 3000 рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Для семей, доход которых на человека не превышает прожиточного минимума, предусмотрена дополнительная выплата в 700 рублей. Родителям с невысокими доходами, воспитывающим ребёнка-инвалида, выплачивают 13 000 рублей.



Поддержка семей с детьми – один из приоритетов народной программы единороссов.

«Семьи с детьми, особенно многодетные семьи, – главный потенциал нашего региона. Число многодетных за последние годы выросло на 40%. Но вместе с количеством детей у семьи растут и расходы. Поэтому в региональном законодательстве предусмотрен комплекс мер поддержки для таких семей», – рассказал зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Одинцовском г. о.

«Выплаты к школе стали для нас настоящей подмогой. Купила всё необходимое. Оформила очень легко – просто подала заявление на портале госуслуг. Ещё одним приятным сюрпризом стал «рюкзак первоклассника» со всем необходимым для Вовы», – поделилась женщина.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в м. о. Егорьевск



«Нам компенсируют 30% расходов на коммунальные услуги. Мы получили рюкзак с канцелярией, на каждого ребёнка даются выплаты на форму, а школьное питание в столовых бесплатное. Огромный плюс – в том, что заявление нужно подать всего один раз. Потом деньги приходят на счёт автоматически, обычно в начале августа. К помощи подключается и частный бизнес. Многие музеи, театры и концертные площадки делают для нас скидки», – отметила Екатерина