Около 120 000 подмосковных семей получают поддержку к новому учебному году
Финансирование мер поддержки семьям с детьми в Подмосковье за пять лет увеличилось примерно на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.
Выплаты на школьную форму в этом году уже получили более 25 000 семей. Многодетным семьям полагается 3000 рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Для семей, доход которых на человека не превышает прожиточного минимума, предусмотрена дополнительная выплата в 700 рублей. Родителям с невысокими доходами, воспитывающим ребёнка-инвалида, выплачивают 13 000 рублей.
Поддержка семей с детьми – один из приоритетов народной программы единороссов.
«Семьи с детьми, особенно многодетные семьи, – главный потенциал нашего региона. Число многодетных за последние годы выросло на 40%. Но вместе с количеством детей у семьи растут и расходы. Поэтому в региональном законодательстве предусмотрен комплекс мер поддержки для таких семей», – рассказал зампред Мособлдумы Олег Рожнов.
Жительница Одинцовского городского округа Марина Осьминкина воспитывает четверых детей одна. На троих старших школьников она получила субсидию для подготовки к учебному году в 30 000 рублей. В этом году в первый класс идёт и младший сын Владимир. Собрать сразу нескольких детей к 1 сентября – это серьёзные расходы.
«Выплаты к школе стали для нас настоящей подмогой. Купила всё необходимое. Оформила очень легко – просто подала заявление на портале госуслуг. Ещё одним приятным сюрпризом стал «рюкзак первоклассника» со всем необходимым для Вовы», – поделилась женщина.В Егорьевске поддержку получает многодетная семья Ерпылевых. Анастасия и Елизавета учатся в школе №2, а их мама Екатерина Николаевна преподаёт в этой же школе химию и биологию.
«Нам компенсируют 30% расходов на коммунальные услуги. Мы получили рюкзак с канцелярией, на каждого ребёнка даются выплаты на форму, а школьное питание в столовых бесплатное. Огромный плюс – в том, что заявление нужно подать всего один раз. Потом деньги приходят на счёт автоматически, обычно в начале августа. К помощи подключается и частный бизнес. Многие музеи, театры и концертные площадки делают для нас скидки», – отметила ЕкатеринаСемьям с детьми в Московской области доступен целый комплекс мер поддержки. Помимо выплат для подготовки к школе, это бесплатный проезд, компенсация расходов на оплату ЖКУ, питание для беременных и детей до трёх лет, отдых и оздоровление.
Выплаты и льготы в Подмосковье оформляются легко. 94% муниципальных и государственных услуг переведены в онлайн-формат. Для решения различных вопросов работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». Он помогает узнать, какие документы нужны для оформления мер поддержки и куда за ними обратиться.