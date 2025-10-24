Директор школы-интерната в Раменском получила премию губернатора Подмосковья
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Премию губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования вручили директору Удельнинской школы-интерната в Раменском округе Людмиле Егоренковой. Она удостоилась награды в номинации «Особенные дети». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Людмила Егоренкова руководит Удельнинской школой-интернатом с 2016 года. В 2023 году учебное заведение стало Региональной инновационной площадкой, здесь успешно внедряют самые передовые подходы.
«Об успехах Удельнинской школы-интерната говорят его награды. Интернат получил диплом конкурса 100 лучших школ России в номинации «Лучшая школа-интернат для детей с ОВЗ и победил на Всероссийского конкурса образовательных организаций XXI века», — отмечается в сообщении.Трудовой пусть Людмилы Егоренковой также отмечен наградами. У педагога есть знак отличия Минпросвещения РФ «Отличник просвещения», почётная грамота Минобрнауки России, благодарственные письма Государственной и областной Думы, также губернатора Подмосковья.