Директор школы-интерната в Раменском получила премию губернатора Подмосковья

24 октября 2025, 18:26

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Премию губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования вручили директору Удельнинской школы-интерната в Раменском округе Людмиле Егоренковой. Она удостоилась награды в номинации «Особенные дети». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Людмила Егоренкова руководит Удельнинской школой-интернатом с 2016 года. В 2023 году учебное заведение стало Региональной инновационной площадкой, здесь успешно внедряют самые передовые подходы.





«Об успехах Удельнинской школы-интерната говорят его награды. Интернат получил диплом конкурса 100 лучших школ России в номинации «Лучшая школа-интернат для детей с ОВЗ и победил на Всероссийского конкурса образовательных организаций XXI века», — отмечается в сообщении.