«В парандже неудобно заниматься: В Новосибирске оценили идею о дресс-коде в фитнес-залах

19 февраля 2026, 12:55

В Новосибирске раскритиковали идею о дресс-коде в фитнес-залах

Фото: iStock/FabrikaCr

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров раскритиковал идею о создании официального дресс-кода в фитнес-залах. Он считает, что такие вопросы вполне можно решать на уровне администраций спортивных учреждений.





Напомним, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести обязательный дресс-код в фитнес-центрах. По его мнению, необходимо закрепить в федеральном законе требования к «рамкам приличия» спортивной формы и запретить откровенную спортивную одежду для защиты детей от «неуместных нарядов».



По словам Майорова, такая инициатива является излишней, поскольку детям нечего делать в тренажерных залах, поскольку тренировки на тренажёрах и с тяжелыми снарядами до определённого возраста вредны для детского здоровья.





«Насколько я обращал внимание, в спортивную форму одеваются, которую продают общедоступно в магазине. В залах не видел голых людей или людей в откровенных нарядах. Думаю, в парандже будет неудобно заниматься фитнесом. Мужчинам в брюках и кофте тоже будет не совсем комфортно заниматься физической культурой», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.