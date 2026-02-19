«В парандже неудобно заниматься: В Новосибирске оценили идею о дресс-коде в фитнес-залах
Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров раскритиковал идею о создании официального дресс-кода в фитнес-залах. Он считает, что такие вопросы вполне можно решать на уровне администраций спортивных учреждений.
Напомним, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести обязательный дресс-код в фитнес-центрах. По его мнению, необходимо закрепить в федеральном законе требования к «рамкам приличия» спортивной формы и запретить откровенную спортивную одежду для защиты детей от «неуместных нарядов».
По словам Майорова, такая инициатива является излишней, поскольку детям нечего делать в тренажерных залах, поскольку тренировки на тренажёрах и с тяжелыми снарядами до определённого возраста вредны для детского здоровья.
«Насколько я обращал внимание, в спортивную форму одеваются, которую продают общедоступно в магазине. В залах не видел голых людей или людей в откровенных нарядах. Думаю, в парандже будет неудобно заниматься фитнесом. Мужчинам в брюках и кофте тоже будет не совсем комфортно заниматься физической культурой», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.
Он добавил, что люди в фитнес-центрах выбирают одежду, которая позволит оценить свою физическую форму, в том числе во время тренировочного процесса.
Майоров считает, что регулированием вопросов дресс-кода могут заниматься администрации спортзалов, но осуждать эту тему на уровне законодательной инициативы — перебор.