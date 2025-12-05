В Пушкине установили первую Ёлку Желаний
Пушкинский округ присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний». Первая ёлка, на которой развесили письма с детскими мечтами, появилась в физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В каждом письме на ёлке — новогоднее желание ребёнка из Школы‑интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
«Стать Дедом Морозом может любой: для этого достаточно выбрать письмо с ёлки, купить описанный там подарок и передать администратору «ФСК «Пушкино», а мы организуем его доставку ребёнку», — говорится в сообщении.Скоро такие Ёлки Желаний установят ещё на трёх локациях — в ФОКе «Новое Пушкино», спортшколе «Ивантеевка» и во дворце спорта «Пушкино».