В Пушкине установили первую Ёлку Желаний

05 декабря 2025, 15:44

Фото: пресс-служба ФСК «Пушкино»

Пушкинский округ присоединился к благотворительной акции «Ёлка Желаний». Первая ёлка, на которой развесили письма с детскими мечтами, появилась в физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В каждом письме на ёлке — новогоднее желание ребёнка из Школы‑интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.





«Стать Дедом Морозом может любой: для этого достаточно выбрать письмо с ёлки, купить описанный там подарок и передать администратору «ФСК «Пушкино», а мы организуем его доставку ребёнку», — говорится в сообщении.