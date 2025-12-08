Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно нарядить новогоднюю ёлку
Некоторые жители Подмосковья уже начали украшать дома в преддверии Нового года. Скоро в их квартирах и домах появятся ёлки. Однако в предпраздничной суете важно не забывать о безопасности, напомнил заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.
Для этого необходимо соблюдать простые правила по установке ели и подбору украшений.
«Главный символ праздника должен располагаться на устойчивом основании, подальше от отопительных приборов, батарей и открытых источников огня. Ёлка не должна загораживать выходы из помещения, а её ветви – касаться стен, штор или потолка. Особую бдительность стоит проявить, если в доме есть дети и домашние животные – они могут случайно опрокинуть дерево», – отметил Сорокин.Безопасность зависит и от выбора игрушек.
«Следует отказаться от легковоспламеняющихся украшений – ваты, бумажных и целлулоидных элементов. Лучше выбрать украшения из негорючих или огнестойких материалов. Ни в коем случае не используйте для украшения ёлки зажжённые свечи», – подчеркнул замначальника Мособлпожспаса.Помимо этого, стоит заранее проверить исправность гирлянд.
«Повреждённые провода, треснувшие лампочки или запах гари при включении означают, что гирляндой пользоваться нельзя. Не оставляйте включённые гирлянды без присмотра, особенно на ночь или при уходе из дома», – сказал Игорь Сорокин.Он призвал помнить и о запрете использовать пиротехнику в помещении. Фейерверки, петарды, бенгальские огни можно применять только на улице на безопасном расстоянии от жилья и людей.