Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно нарядить новогоднюю ёлку

08 декабря 2025, 10:22

оригинал Фото: Istock / petrenkod

Некоторые жители Подмосковья уже начали украшать дома в преддверии Нового года. Скоро в их квартирах и домах появятся ёлки. Однако в предпраздничной суете важно не забывать о безопасности, напомнил заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.





Для этого необходимо соблюдать простые правила по установке ели и подбору украшений.

«Главный символ праздника должен располагаться на устойчивом основании, подальше от отопительных приборов, батарей и открытых источников огня. Ёлка не должна загораживать выходы из помещения, а её ветви – касаться стен, штор или потолка. Особую бдительность стоит проявить, если в доме есть дети и домашние животные – они могут случайно опрокинуть дерево», – отметил Сорокин.

«Следует отказаться от легковоспламеняющихся украшений – ваты, бумажных и целлулоидных элементов. Лучше выбрать украшения из негорючих или огнестойких материалов. Ни в коем случае не используйте для украшения ёлки зажжённые свечи», – подчеркнул замначальника Мособлпожспаса.

«Повреждённые провода, треснувшие лампочки или запах гари при включении означают, что гирляндой пользоваться нельзя. Не оставляйте включённые гирлянды без присмотра, особенно на ночь или при уходе из дома», – сказал Игорь Сорокин.