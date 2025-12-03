Населённые пункты Пушкинского к зиме украсили ёлками и гирляндами

03 декабря 2025, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

150 инсталляций и более четырёх километров гирлянд украсили населённые пункты городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





На центральных площадях Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска установили высокие ели, которые засверкали разноцветными огнями.

«Новую ёлку в Красноармейске, закупленную в этом году по поручению главы округа Максима Красноцветова, украсили около 500 шаров. Праздничная атмосфера особенно ярко ощущается вечером, когда загорается вся иллюминация», – отметили в пресс-службе.