Населённые пункты Пушкинского к зиме украсили ёлками и гирляндами

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

150 инсталляций и более четырёх километров гирлянд украсили населённые пункты городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



На центральных площадях Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска установили высокие ели, которые засверкали разноцветными огнями.

«Новую ёлку в Красноармейске, закупленную в этом году по поручению главы округа Максима Красноцветова, украсили около 500 шаров. Праздничная атмосфера особенно ярко ощущается вечером, когда загорается вся иллюминация», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Коммунальщики провели большую работу по созданию праздничного оформления в преддверии Нового года. При этом они решили украсить не только улицы и парки. Иллюминацией на дорогах Пушкинского засияли 15 единиц снегоуборочной техники. Преобразились и базы коммунальных служб.
