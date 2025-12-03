Населённые пункты Пушкинского к зиме украсили ёлками и гирляндами
150 инсталляций и более четырёх километров гирлянд украсили населённые пункты городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На центральных площадях Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска установили высокие ели, которые засверкали разноцветными огнями.
«Новую ёлку в Красноармейске, закупленную в этом году по поручению главы округа Максима Красноцветова, украсили около 500 шаров. Праздничная атмосфера особенно ярко ощущается вечером, когда загорается вся иллюминация», – отметили в пресс-службе.
Коммунальщики провели большую работу по созданию праздничного оформления в преддверии Нового года. При этом они решили украсить не только улицы и парки. Иллюминацией на дорогах Пушкинского засияли 15 единиц снегоуборочной техники. Преобразились и базы коммунальных служб.