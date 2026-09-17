Подмосковье обсудило с Нижегородской областью вопросы содержания территорий
Делегация Московской области, в состав которой вошли министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко и его отраслевые заместители, посетила Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители Подмосковья обсудили с коллегами из правительства Нижегородской области новые законы, касающиеся благоустройства и содержания территорий, организацию работ в зимний период, цифровизацию выявления несанкционированного сброса отходов и использование сервисов с искусственным интеллектом для отработки обращений жителей.
Большой отклик вызвала тема борьбы с автомобилистами, нарушающими правила парковки во дворах. Выяснилось, что в Нижегородской области, как и в Подмосковье, для выявления нарушителей используют комплексы фотовидеофиксации. Они помогают выписывать штрафы тем, кто оставляет машины под запрещающими знаками или паркует их так, что они мешают работе мусоровозов.
Кроме того, содержательная дискуссия состоялась по вопросу перехода на современные реагенты для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах. В частности — постепенный переход от традиционной пескосоляной смеси на техническую соль, а также многокомпонентные жидкие и сухие реагенты.
«Межрегиональный диалог справедливо считается самым эффективным и коротким путём к развитию отрасли. В ходе рабочих поездок мы обмениваемся с коллегами живым опытом, что ценно для обеих сторон. В Нижнем Новгороде одной из ключевых тем стала цифровизация управления городскими процессами — от дашбордов контроля улично-дорожной сети до систем мониторинга и анализа обращений жителей», — сказал Даниленко.
Главным итогом встречи он назвал синергетический эффект от взаимодействия с коллегами. Кроме того, стороны договорились, что теперь нижегородская делегация приедет в Московскую область и посмотрит, как работает Центр содержания территорий и ИИ-сервисы.
После того, как деловая программа завершилась, для гостей из Московской области провели экскурсию по центру Нижнего Новгорода, включающую посещение колокольни местного кремля и набережной Волги.