Расписание электричек Киевского направления изменится 18-19 сентября

16 сентября 2026, 17:57

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении, изменится 18-19 сентября из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Изменения связаны с заменой стрелочного перевода на станции Бекасово-1. Работы планируется проводить с 21:00 18 сентября до 4:00 19 сентября.





«В связи с этим у нескольких электричек дальнего следования изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута, а часть составов отменят», — говорится в сообщении.