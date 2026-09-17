Спикер Мособлдумы Брынцалов призвал жителей Подмосковья прийти на выборы

17 сентября 2026, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Выборы в органы представительной власти разных уровней, которые будут проходить на этой неделе, определят будущее Московской области и всей страны, поэтому очень важно принять участие в голосовании. С таким призывом к жителям региона обратился председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.





Спикер регионального парламента отметил, что люди в Подмосковье всегда отличались активной жизненной позицией, и сейчас особенно важно продемонстрировать её.





«От результатов голосования зависит развитие городов и посёлков, благоустройство парков, строительство поликлиник и школ, обновление дворов и дорог. Приглашаю прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Будущее региона в наших руках!» — заявил Брынцалов.