Спикер Мособлдумы Брынцалов призвал жителей Подмосковья прийти на выборы
Выборы в органы представительной власти разных уровней, которые будут проходить на этой неделе, определят будущее Московской области и всей страны, поэтому очень важно принять участие в голосовании. С таким призывом к жителям региона обратился председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.
Спикер регионального парламента отметил, что люди в Подмосковье всегда отличались активной жизненной позицией, и сейчас особенно важно продемонстрировать её.
«От результатов голосования зависит развитие городов и посёлков, благоустройство парков, строительство поликлиник и школ, обновление дворов и дорог. Приглашаю прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Будущее региона в наших руках!» — заявил Брынцалов.Жители Московской области будут выбирать депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда окружных Советов. Голосование начнётся в пятницу, 18 сентября, и продлится три дня — до 20 числа включительно.