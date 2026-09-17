Жителям Подмосковья рассказали об организации контроля за капремонтом
Капитальный ремонт многоквартирных домов — сложный и трудоёмкий процесс, от результатов которого зависит качество жизни. Поэтому законом предусматривается строительный контроль. О нём рассказали в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В сферу ответственности контролёров входит проверка соответствия работ проектной документации, строительным нормам и техническим регламентам.
«Строительный контроль — это дополнительная статья расходов. Оплата проводится из накоплений собственников вне зависимости от того, где они собираются — на спецсчёте или счёте регионального оператора», — говорится в сообщении.Для проведения оплаты со спецсчёта необходимо решение общего собрания собственников жилья. При этом люди могут самостоятельно выбрать, кому поручить контроль — уполномоченному госоргану или специализированной организации.
Ранее сообщалось, что полная информация о капитальном ремонте, включая сроки, перечень работ и состояние спецсчёта, доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Кроме того, через это приложение можно связаться непосредственно с представителями Фонда капитального ремонта Московской области и задать им все интересующие вопросы.