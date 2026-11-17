17 ноября 2026, 12:41

На ежегодном совещании руководителей библиотек России обсудили изменения в работе с читателями в Подмосковье. Опыт региона представил заместитель начальника управления цифровой трансформации, развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности Министерства культуры и туризма Московской области, заведующий отделом сопровождения региональных проектов и аналитической работы Семен Сепиашвили.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: сайт Российской национальной библиотеки

Представители отрасли познакомились с подходами, которые коллеги применяют в учреждениях по всей стране, и узнали о практиках, помогающих развивать библиотечную сеть и делать литературу доступнее для жителей.

Встреча прошла в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Участники сосредоточились на роли библиотек в историческом просвещении. За одним столом собрались руководители федеральных учреждений и центральных региональных библиотек, а также отраслевые эксперты.Семен Сепиашвили посвятил выступление преобразованиям в библиотечной сети Московской области. Он рассказал о проектах по цифровизации и мерах, которые помогают эффективнее комплектовать фонды. Отдельное внимание представитель министерства уделил доступу жителей к книгам и другим материалам библиотечных собраний.В докладе прозвучали примеры практик, которые уже применяют в учреждениях Подмосковья. По данным областного министерства, новые подходы помогли привлечь больше посетителей и увеличить книговыдачу. Кроме того, регион улучшил показатели обновления фондов.На совещании специалисты обсудили современные подходы к просветительской работе и возможности сотрудничества между регионами. Участники рассмотрели вопросы пополнения книжных собраний, применения цифровых технологий и повышения квалификации библиотечных сотрудников.Встреча стала площадкой для профессионального общения руководителей библиотек из разных регионов России. Участники обменялись опытом организации работы с читателями, обсудили общие задачи, связанные с обновлением книжных фондов и внедрением цифровых технологий, а также рассмотрели вопросы повышения квалификации сотрудников.