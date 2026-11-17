17 ноября 2026, 10:23

оригинал Фото: Администрация м.о. Волоколамский

У мемориала «Героям-панфиловцам» под Волоколамском прошла памятная акция к 85-летию боя у разъезда Дубосеково. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков напомнил, что в рядах дивизии вместе защищали Москву представители разных народов Советского Союза. Об этом сообщает Российское военно-историческое общество.





Мероприятие посвятили бойцам 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Ее сформировали в Средней Азии. Осенью 1941 года соединение обороняло подступы к столице на Волоколамском направлении, а позднее получило название 8-й гвардейской дивизии имени Панфилова. По словам Мягкова, единство народов страны помогло одержать победу.





«На этом месте воины 316-ой дивизии приняли неравный бой с лавиной немецких танков. Именно здесь немцы хотели прорваться к Москве, захватить нашу столицу и навсегда лишить нас не только государственного существования, но и жизни. Здесь героически сражались все воины Панфиловской дивизии, все воины 16-ой армии, весь Западный фронт, вся наша Красная Армия, которая переломила силу врага, выбила его главную мощь и повела контрнаступление. Среди воинов 316-ой дивизии были люди самых разных национальностей. Там были русские, казаки, киргизы, украинцы. И поэтому вот эта сила единства многонационального народа сделала победу возможной. Если бы не это единство, то тогда бы нас с вами не было», — сказал Научный директор Российского военно-исторического общества.