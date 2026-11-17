17 ноября 2026, 10:42

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Школьники и студенты Подмосковья посвятили занятия «Разговоры о важном» народным промыслам и истории сестры милосердия Дарьи Севастопольской. Руководитель регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Святослав Громов призвал ребят искать в культурном наследии и истории примеры для собственных поступков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.







Ученики младших классов и студенты колледжей со второго по четвертый курс познакомились с традиционными росписями, керамикой и художественными изделиями из металла. Они узнали, как мастера используют природные образы и как старинные мотивы находят место в современном дизайне.



Для учащихся 6–11-х классов и первокурсников колледжей темой урока стала жизнь Дарьи Севастопольской. Во время Крымской войны она помогала раненым и вошла в историю как одна из первых сестер милосердия. Вместе с педагогами ребята обсудили сострадание, взаимовыручку и поддержку людей в трудную минуту.



Святослав Громов отметил, что народное искусство отражает историю и самобытность страны, а пример Дарьи Севастопольской напоминает о мужестве и готовности помогать окружающим. Всероссийский проект «Навигаторы детства» проводит Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения России.