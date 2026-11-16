Более 2,5 млн жителей Подмосковья в этом году прошли обследование на ВИЧ

16 ноября 2026, 21:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. С начала года такой возможностью воспользовались более 2,5 млн человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пройти обследование можно в кабинетах анонимного тестирования в поликлинике, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области и на выездных диагностических акциях.

«Регулярная диагностика ВИЧ-инфекции позволяет выявить заболевание на ранней стадии и начать лечение как можно раньше. Современная терапия помогает пациентам с ВИЧ сохранять качество жизни и рожать здоровых детей. С начала года в Подмосковье обследование на ВИЧ прошли более 2,5 млн человек. Это на 108 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.