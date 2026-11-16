Более 2,5 млн жителей Подмосковья в этом году прошли обследование на ВИЧ
Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. С начала года такой возможностью воспользовались более 2,5 млн человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пройти обследование можно в кабинетах анонимного тестирования в поликлинике, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области и на выездных диагностических акциях.
«Регулярная диагностика ВИЧ-инфекции позволяет выявить заболевание на ранней стадии и начать лечение как можно раньше. Современная терапия помогает пациентам с ВИЧ сохранять качество жизни и рожать здоровых детей. С начала года в Подмосковье обследование на ВИЧ прошли более 2,5 млн человек. Это на 108 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в министерстве, ВИЧ-инфекция может длительное время протекать бессимптомно, поэтому регулярное тестирование важно даже при отсутствии жалоб на здоровье.
Информация о профилактике, диагностике и лечении ВИЧ-инфекции доступна на сайте Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.