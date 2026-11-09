Подмосковье покажет на международной выставке, как цифровизация меняет ЖКХ

09 ноября 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

В Красногорске в «Крокус Экспо» 10 ноября откроется третья Международная выставка услуг, технологий и материалов для ЖКХ и строительства UtiliCon. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Флагманское событие, проходящее при поддержке Минстроя России, каждый год выступает площадкой для диалога заказчиков, поставщиков и органов власти.

«В рамках мероприятия подмосковное Министерство ЖКХ организует пленарную сессию, посвящённую вопросам строительства, эксплуатации коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации отрасли. Министр Кирилл Григорьев расскажет о внедрении современных методов управления коммунальной инфраструктурой и проектах по трансформации отрасли, связанных с обратной связью от жителей», – пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО