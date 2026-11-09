Подмосковье покажет на международной выставке, как цифровизация меняет ЖКХ
В Красногорске в «Крокус Экспо» 10 ноября откроется третья Международная выставка услуг, технологий и материалов для ЖКХ и строительства UtiliCon. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Флагманское событие, проходящее при поддержке Минстроя России, каждый год выступает площадкой для диалога заказчиков, поставщиков и органов власти.
«В рамках мероприятия подмосковное Министерство ЖКХ организует пленарную сессию, посвящённую вопросам строительства, эксплуатации коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации отрасли. Министр Кирилл Григорьев расскажет о внедрении современных методов управления коммунальной инфраструктурой и проектах по трансформации отрасли, связанных с обратной связью от жителей», – пояснили в пресс-службе.
Сессия также объединит ключевые отраслевые направления. Первое – это перезагрузка водоснабжения Подмосковья. Речь пойдёт о цифровых решениях в управления инфраструктурой региона. Другая тема – искусственный интеллект на страже водоотведения. Подмосковье масштабирует контроль за сбросами стоков. Третье направление – новые практики строительства коммунальной инфраструктуры в Подмосковье, тренды и результаты уходящего года. Обсуждать также будут строительный контроль в сфере водоснабжения как залог долгосрочной эксплуатации.
Деловую программу будет сопровождать выставка полного жизненного цикла городской среды площадью в 60 000 квадратных метров.
По данным министерства, в мероприятии примут участие более 990 компаний из 68 регионов России и восьми стран мира. Участники покажут системы водоснабжения, вентиляции и отопления; цифровые сервисы и решения для автоматизации ЖКХ; инженерное, лифтовое и газовое оборудование; материалы для утепления, фасадных и кровельных работ.
Как отметили в ведомстве, посещение выставки и всех мероприятий деловой программы бесплатное, однако необходима регистрация. Пройти её можно по ссылке.