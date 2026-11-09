Турниры по эстетической гимнастике собрали в Раменском более 500 спортсменок
В спорткомплексе «Борисоглебский» провели первенство России по эстетической гимнастике среди девушек 12-14 лет, а также Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» среди спортсменок 10-12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На ковёр вышли более 500 спортсменок из 28 регионов России.
«Соревнования стали финальным крупным стартом в стране в этом году. На турнире проходил отбор на международные соревнования будущего года. Эстетическая гимнастика отличается от других видов гимнастики тем, что в состязаниях принимают участие только группы от шести до 10 человек. Гимнастки не используют во время выступлений предметы снаряды», – рассказали в пресс-службе.
По итогам соревнований воспитанницы спортшколы «Раменское» завоевали золотые медали. Команда «Сонет Виват» выиграла первенства России в возрастной категории 12-14 лет. А состав «Сонет Гусары» завоевал золото Всероссийских соревнований «Юные гимнастки» среди девочек 10-12 лет.