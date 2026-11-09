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Прививку от гриппа сделали уже более 2 млн жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали уже более 2 млн человек, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. У взрослых также есть возможность вакцинироваться в мобильных комплексах и на предприятиях, а у детей – в образовательных учреждениях.

«Прививка – самый надёжный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Она уменьшает вероятность тяжёлого течения и осложнений заболевания. С начала кампании по вакцинации в этом году вакцинацию прошли уже свыше 2 млн человек», – рассказал Забелин.
Вакцинацию в Московской области проводят бесплатно. Перед процедурой пациента осмотрит медработник, чтобы исключить противопоказания.
Лора Луганская

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