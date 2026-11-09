Раменский преподаватель Рябова получила награду на Всероссийском форуме

09 ноября 2026, 16:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Преподавателю из Раменского муниципального округа Елене Рябовой вручили награду на Всероссийском форуме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.





Всероссийский форум учителей музыки и изобразительного искусства состоялся в Центральном выставочном зале «Манеж». Он объединил представителей государственной власти, научного и педагогического сообществ, руководителей образовательных организаций и деятелей культуры.



Учителям творческих предметов представили обновлённую концепцию их преподавания. В соответствии с ней такие предметы перестают быть второстепенными и становятся фундаментом для формирования гармонично развитой личности.

«На форуме также состоялось награждение лучших в России учителей музыки и изобразительного искусства. Почётной грамотой Минпросвещения страны за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере образования наградили педагога школы №22 с углублённым изучением отдельных предметов посёлка Дубовая Роща Раменского округа Елену Юрьевну Рябову», – рассказали в пресс-службе.