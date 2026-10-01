Подмосковье представило свои практики развития парков

01 октября 2026, 17:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Делегация Московской области приняла участие в V Всероссийском слёте директоров парков и представила профессиональному сообществу лучшие региональные практики развития парковых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.





Слёт проходил 29 и 30 сентября в столичном выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Подмосковье представляли сотрудники организации «Мособлпарк». Они приняли участие в двух тематических сессиях: «Парки большой страны — разные условия развития, но единые задачи» и «Энергоэффективность и зимнее освещение парка».

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Докладчиком от Подмосковья на первой сессии стала начальник отдела специальных проектов и развития парковых территорий «Мособлпарка» Оксана Артюхина. Она рассказала, как в регионе организуют открытие и дальнейшую популяризацию новых парков.





«Проведённое благоустройство создаёт качественную основу для развития территории, а наша задача — бережно продолжить эту работу и наполнить новое пространство жизнью. Важно, чтобы с первого дня парк становился частью повседневности жителей, местом для отдыха, спорта, встреч различных культурных событий», — сказала Артюхина.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

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«Современный парк — это, в том числе, культурное пространство, где рождаются новые впечатления и традиции. Зимой особую роль в этом играет визуальная среда: свет и оформление создают атмосферу и единый образ территории», — сказала Уциева.