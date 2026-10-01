В Подмосковье за месяц оштрафовали более 1500 водителей за парковку во дворах
1 558 автовладельцев получили штрафы за нарушение правил парковки во дворах Московской области в сентябре текущего года.
Штрафы выписывают за машины, припаркованные на газонах и детских и спортивных площадках, а также оставленные там, где они мешают работе мусоровоза. Общая сумма взысканий составила 5 миллионов 930 тысяч рублей.
«За парковку на газонах назначили 1 356 штрафов, рядом с контейнерной площадкой и на пути мусоровоза — 201, а на детской площадке машину оставил один человек», — говорится в сообщении.Выявлять и наказывать нарушителей помогают неравнодушные жители. Для этого они используют опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Видеоролик, фиксирующий нарушение, является достаточным основанием для назначения штрафа.