В Подмосковье за месяц оштрафовали более 1500 водителей за парковку во дворах

01 октября 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

1 558 автовладельцев получили штрафы за нарушение правил парковки во дворах Московской области в сентябре текущего года.





Штрафы выписывают за машины, припаркованные на газонах и детских и спортивных площадках, а также оставленные там, где они мешают работе мусоровоза. Общая сумма взысканий составила 5 миллионов 930 тысяч рублей.





«За парковку на газонах назначили 1 356 штрафов, рядом с контейнерной площадкой и на пути мусоровоза — 201, а на детской площадке машину оставил один человек», — говорится в сообщении.