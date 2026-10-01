В Раменском округе стартовал отопительный сезон

01 октября 2026, 15:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Отопительный сезон начался в Раменском округе в четверг, 1 октября. Работают все котельные. Тепло подаётся на объекты социальной инфраструктуры и в дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работу котельной «Восточная» в Транспортном проезде проверил глава округа Эдуард Малышев.





«Он убедился, что всё функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении.