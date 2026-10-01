В Раменском округе стартовал отопительный сезон
Отопительный сезон начался в Раменском округе в четверг, 1 октября. Работают все котельные. Тепло подаётся на объекты социальной инфраструктуры и в дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работу котельной «Восточная» в Транспортном проезде проверил глава округа Эдуард Малышев.
После инспекции энергообъекта Малышев посетил школу №1, чтобы лично проконтролировать запуск отопления. Проверка показала, что тепло подаётся стабильно, а температурный режим соответствует установленным санитарным нормам.«Он убедился, что всё функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Глава округа подчеркнул, что при начале подачи тепла приоритетными являются школы, больницы, детские сады и поликлиники.