В Подмосковье стартует осенний этап проекта «Театральный поединок»
Осенний этап седьмого сезона молодёжного проекта «Театральный поединок» стартует в Московской области в начале октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
В рамках проекта молодые театральные коллективы соревнуются в импровизационных батлах, а их выступления оценивает профессиональное жюри. Участниками осеннего этапа станут 24 труппы из 21 подмосковного города.
«Первые поединки будут проходить 3 и 4 октября культурно-досуговом центе «Гармония» в городе Белоозёрский округа Воскресенск», — отмечается в сообщении.
3 октября на сцену выйдут актёры люберецкого театра мюзикла «Успех», студии «Волшебный Мир Театра» из Химок, студии «Верю!» города Белоозёрский и студии художественного слова «Послушайте!» из посёлка Дубровицы. А 4 октября соревноваться будут представители ТЮЗа «Зимний театр» из Орехово-Зуева, Детского театра мюзикла из Ступина, студии «Крылья» из Жуковского и студии «Подсолнух» из Ивантеевки.
Всего в конкурную программу осеннего этапа войдёт 21 встреча-батл. Они будут проходить октябре и ноябре в формате театральной игры на профессиональных сценах. Афиша мероприятий размещена на сайте проекта.
Финал состоится на Губернской сцене МХАТа им. М. Горького 30 ноября. Лучшие участники сразятся в последнем поединке, затем состоится объявление и награждение победителей, а завершит мероприятие гала-концерт.
Помимо конкурсной части, в проект входят образовательная и партнёрская. В рамках образовательной программы в сентябре для участников проводили обучение и тренинги. Педагоги проекта приезжали в разные в города к командам-претендентам и проводили актёрские мастер-классы и тренинги по импровизации.
Проект «Театральный поединок» реализуется в Московской области с 2020 года. Его автором и руководителем является актёр, режиссёр и магистр театрального искусства Максим Драченин. В основе проекта лежит идея русского психологического театра и система Станиславского, а ключевым принципом является актёрская импровизация как высшая форма творчества.