В Подмосковье стартует осенний этап проекта «Театральный поединок»

01 октября 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Осенний этап седьмого сезона молодёжного проекта «Театральный поединок» стартует в Московской области в начале октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.





В рамках проекта молодые театральные коллективы соревнуются в импровизационных батлах, а их выступления оценивает профессиональное жюри. Участниками осеннего этапа станут 24 труппы из 21 подмосковного города.





«Первые поединки будут проходить 3 и 4 октября культурно-досуговом центе «Гармония» в городе Белоозёрский округа Воскресенск», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО