Специалисты Рузского регоператора приняли в офисах МФЦ более 590 человек
Сотрудники Рузского регионального оператора продолжают консультировать жителей Московской области на площадках многофункциональных центров. За последнюю неделю сотрудники компании приняли в офисах «Мои документы» свыше 590 граждан и помогли им разобраться с вопросами, связанными с обращением с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Возможность получать услуги региональных операторов в МФЦ появилась благодаря совместной работе профильных организаций. Такой формат позволяет жителям решать вопросы в привычном месте, рядом с домом, без необходимости посещать специализированные офисы компании. Еще одним преимуществом является отсутствие предварительной записи: граждане могут обратиться за консультацией в удобное время в часы работы центра.
«Наиболее часто посетители интересовались графиками вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Специалисты разъясняли порядок транспортировки мусора, помогали уточнить сроки вывоза и рассказывали, куда обращаться при возникновении проблем с обслуживанием контейнерных площадок», — говорится в сообщении.Отдельное направление обращений связано с оплатой коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Жители подавали заявления на перерасчет начислений, а также просили внести изменения в лицевые счета. Консультанты объясняли, какие документы необходимы для рассмотрения таких заявлений, и помогали правильно оформить обращения.
Помимо обслуживания физических лиц, компания развивает сотрудничество с организациями. За прошедшую неделю Рузский регоператор заключил 21 новый договор на вывоз мусора с юридическими лицами.
В зону ответственности Рузского регионального оператора входят 13 муниципалитетов. Компания работает в округах Красногорск, Одинцовский, Истра, Наро-Фоминский, Рузский, Можайский, Волоколамский, Шаховская, Власиха, Восход, Краснознаменск, Молодёжный и Лотошино.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что система обслуживания жителей через МФЦ показывает хорошие результаты.
«В регионе уже действуют более 25 точек, где можно получить консультации по вопросам работы региональных операторов. При этом сеть продолжает расширяться, чтобы сделать получение услуг максимально доступным для населения», — подчеркнул Даниленко.
Адреса многофункциональных центров, в которых представлены услуги подмосковных регоператоров, опубликованы на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.