19 ноября 2026, 17:33

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Сотрудники Рузского регионального оператора продолжают консультировать жителей Московской области на площадках многофункциональных центров. За последнюю неделю сотрудники компании приняли в офисах «Мои документы» свыше 590 граждан и помогли им разобраться с вопросами, связанными с обращением с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Возможность получать услуги региональных операторов в МФЦ появилась благодаря совместной работе профильных организаций. Такой формат позволяет жителям решать вопросы в привычном месте, рядом с домом, без необходимости посещать специализированные офисы компании. Еще одним преимуществом является отсутствие предварительной записи: граждане могут обратиться за консультацией в удобное время в часы работы центра.





«Наиболее часто посетители интересовались графиками вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Специалисты разъясняли порядок транспортировки мусора, помогали уточнить сроки вывоза и рассказывали, куда обращаться при возникновении проблем с обслуживанием контейнерных площадок», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«В регионе уже действуют более 25 точек, где можно получить консультации по вопросам работы региональных операторов. При этом сеть продолжает расширяться, чтобы сделать получение услуг максимально доступным для населения», — подчеркнул Даниленко.