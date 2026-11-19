В Подмосковье будут штрафовать за выпас сельхозживотных в общественных местах
Депутаты Мособлдумы приняли законы о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных в местах, не предназначенных для этого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Установлен запрет на выпас таких животных на объектах, предназначенных для движения пешеходов и транспорта, на общественных территориях и пространствах. Исключение сделано для содержания животных в парках. За нарушение этого запрета Мособлдума ввела штрафы.
«В прокуратуру Московской области и органы местного самоуправления постоянно поступают обращения граждан о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных. Однако до сих пор меры реагирования – профилактические беседы и предостережения – не имели реального эффекта. Дело в том, что административная ответственность за это отсутствовала. Владельцы животных игнорировали ветеринарно-санитарные правила, что приводило к нарушению прав граждан и даже к ДТП», – пояснил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.Теперь в Подмосковье установлены штрафы за выпас, выгул и прогон животных в неположенных местах. Для граждан они будут составлять от 2000 до 4000 рублей; для должностных лиц – от 7000 до 10 000 рублей; для юрлиц – от 20 000 до 25 000 рублей.
За повторное совершение правонарушения в течение года граждан будут штрафовать на сумму от 4500 до 5000 рублей; должностных лиц – от 12 000 до 15 000; юрлиц – от 30 000 до 45 000 рублей.
Составлять протоколы будут уполномоченные органы местного самоуправления, а контролировать соблюдение требований закона – региональный Минсельхоз.