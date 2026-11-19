19 ноября 2026, 17:18

оригинал Фото: istockphoto / Evgeniia Ozerkina

Депутаты Мособлдумы приняли законы о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных в местах, не предназначенных для этого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Установлен запрет на выпас таких животных на объектах, предназначенных для движения пешеходов и транспорта, на общественных территориях и пространствах. Исключение сделано для содержания животных в парках. За нарушение этого запрета Мособлдума ввела штрафы.

«В прокуратуру Московской области и органы местного самоуправления постоянно поступают обращения граждан о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных. Однако до сих пор меры реагирования – профилактические беседы и предостережения – не имели реального эффекта. Дело в том, что административная ответственность за это отсутствовала. Владельцы животных игнорировали ветеринарно-санитарные правила, что приводило к нарушению прав граждан и даже к ДТП», – пояснил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.