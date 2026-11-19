19 ноября 2026, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Учебный корпус №5 гимназии «Тарасовка», расположенный на Советской улице в микрорайоне Звягино города Пушкино, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь здания, построенного 70 лет назад, составляет около 1 400 квадратных метров. Там должны обновить фасад, кровлю и входную группу, все помещения и инженерные коммуникации, поставить новое оборудование для спортзала и пищеблока и модернизировать системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. В программу входит также благоустройство прилегающей территории.





«Сейчас на объекте продолжают демонтажные и кровельные работы», — отмечается в сообщении.