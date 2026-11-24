24 ноября 2026, 16:14

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Московской области перешли на усиленный режим работы. Такое решение связано с приближением циклона, который принесёт в Подмосковье первый значительный снегопад. В отдельных муниципалитетах высота снежного покрова может достигнуть 15 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Главная задача коммунальных служб — не допустить сбоев в вывозе отходов и обеспечить своевременное обслуживание контейнерных площадок. Для этого на линии задействовали мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.





«Первые экипажи начинают работу уже в 5–6 часов утра. Из-за ухудшения погоды продолжительность смен увеличена в среднем на два-три часа. За рабочий день одному экипажу необходимо обслужить от 40 до 70 контейнерных площадок», — говорится в сообщении.

«Автопарк организаций, отвечающих за вывоз отходов, насчитывает более тысячи единиц специализированной техники. Ежедневно на маршруты выходит около 600 машин. В период непогоды число задействованных экипажей и продолжительность их работы позволяют быстрее реагировать на возникающие сложности», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области