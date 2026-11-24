Подмосковные мусоровозы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Московской области перешли на усиленный режим работы. Такое решение связано с приближением циклона, который принесёт в Подмосковье первый значительный снегопад. В отдельных муниципалитетах высота снежного покрова может достигнуть 15 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Главная задача коммунальных служб — не допустить сбоев в вывозе отходов и обеспечить своевременное обслуживание контейнерных площадок. Для этого на линии задействовали мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.
«Первые экипажи начинают работу уже в 5–6 часов утра. Из-за ухудшения погоды продолжительность смен увеличена в среднем на два-три часа. За рабочий день одному экипажу необходимо обслужить от 40 до 70 контейнерных площадок», — говорится в сообщении.Количество рейсов и порядок движения могут корректироваться с учётом состояния дорог, интенсивности снегопада и ситуации во дворах.
«Автопарк организаций, отвечающих за вывоз отходов, насчитывает более тысячи единиц специализированной техники. Ежедневно на маршруты выходит около 600 машин. В период непогоды число задействованных экипажей и продолжительность их работы позволяют быстрее реагировать на возникающие сложности», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.Одной из главных проблем в снегопад становятся заносы на подъездных путях к контейнерным площадкам. Движению техники также мешают поваленные деревья, крупные ветви и автомобили, припаркованные с нарушением правил. Иногда из-за этого мусоровоз не может подъехать непосредственно к месту погрузки. В таких случаях диспетчеры обращаются к оперативным службам муниципалитетов с просьбой расчистить проезд.
Коммунальщикам приходится использовать и дополнительные способы, чтобы не допустить накопления отходов. Если подъезд к площадке временно заблокирован, сотрудники могут вручную перемещать тяжёлые контейнеры. Вес отдельных ёмкостей достигает 250 килограммов, поэтому такая работа требует значительных физических усилий и времени.
Жителей региона просят с пониманием относиться к временным изменениям в работе коммунальных служб и не оставлять автомобили перед контейнерными площадками, а также соблюдать правила складирования отходов и не размещать крупный мусор за пределами предназначенных для него бункеров.