В кампусе Физтеха в Долгопрудном устроили битву рыцарей
Видео: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
На хоккейной площадке кампуса МФТИ развернулись захватывающие баталии средневековых рыцарей, организованные студенческим Клубом исторического моделирования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.
Десятки воинов в железных доспехах сошлись в жарких схватках. Среди них были студенты и выпускники Физтеха, гости из московских клубов и других городов. При этом использовалось гуманизированное, то есть безопасное для жизни, оружие.
«Травмы участники баталий получают редко, и это обычные спортивные неприятности – вывихи, растяжения и прочее. Поэтому члены клуба могут спокойно осваивать технику и тактику боя, развивать личное мастерство и умение работать в команде», – рассказал руководитель фехтовального направления Клуба, магистрант МФТИ первого года Леонид Дорофеев.
Клуб исторического моделирования существует в Физтехе с 2003 года. В нём соседствуют четыре направления: дуэльное фехтование, стрельба из традиционного лука, массовые бои и танцы – от менуэтов до аргентинского танго.
Предположительно, следующее рыцарское сражение состоится в феврале.