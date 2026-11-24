24 ноября 2026, 15:45

Видео: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

На хоккейной площадке кампуса МФТИ развернулись захватывающие баталии средневековых рыцарей, организованные студенческим Клубом исторического моделирования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.





Десятки воинов в железных доспехах сошлись в жарких схватках. Среди них были студенты и выпускники Физтеха, гости из московских клубов и других городов. При этом использовалось гуманизированное, то есть безопасное для жизни, оружие.

«Травмы участники баталий получают редко, и это обычные спортивные неприятности – вывихи, растяжения и прочее. Поэтому члены клуба могут спокойно осваивать технику и тактику боя, развивать личное мастерство и умение работать в команде», – рассказал руководитель фехтовального направления Клуба, магистрант МФТИ первого года Леонид Дорофеев.