24 ноября 2026, 15:37

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 690 мусоропроводов обновили сотрудники управляющих организаций с начала ноября в многоквартирных домах Московской области по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





От исправности мусоропроводов зависят чистота и санитарное состояние подъездов, а также комфорт жильцов.





«Наибольшее количество работ провели в округе Химки — там привели в порядок 147 объектов. Во Фрязине отремонтировали 68 мусоропроводов, а в Люберцах — 56», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Неисправный мусоропровод не только может стать причиной неприятного запаха и засоров, но и увеличивает риск возгорания внутри ствола. Поэтому жителям рекомендуют сообщать о проблемах сразу после их обнаружения, не дожидаясь, пока небольшая неисправность приведёт к более серьёзным последствиям», — предупредили в министерстве.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Выявленные нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе, после чего заявки направляют управляющим организациям», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.