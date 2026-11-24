В Подмосковье с начала ноября отремонтировали более 690 мусоропроводов
Более 690 мусоропроводов обновили сотрудники управляющих организаций с начала ноября в многоквартирных домах Московской области по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
От исправности мусоропроводов зависят чистота и санитарное состояние подъездов, а также комфорт жильцов.
«Наибольшее количество работ провели в округе Химки — там привели в порядок 147 объектов. Во Фрязине отремонтировали 68 мусоропроводов, а в Люберцах — 56», — отмечается в сообщении.Объём ремонта зависит от состояния оборудования. Специалисты меняют изношенные загрузочные клапаны, устраняют засоры и ремонтируют стволы мусоропроводов. Такие меры помогают восстановить нормальную работу системы и поддерживать порядок в местах общего пользования.
«Неисправный мусоропровод не только может стать причиной неприятного запаха и засоров, но и увеличивает риск возгорания внутри ствола. Поэтому жителям рекомендуют сообщать о проблемах сразу после их обнаружения, не дожидаясь, пока небольшая неисправность приведёт к более серьёзным последствиям», — предупредили в министерстве.Оставить заявку на ремонт мусоропровода можно в своей управляющей организации или через Единую диспетчерскую службу Московской области. Если управляющая компания не реагирует на обращение, жители вправе сообщить об этом в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние общего имущества в многоквартирных домах. В зоне их внимания подъезды, чердаки, подвалы, кровли и фасады.
«Выявленные нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе, после чего заявки направляют управляющим организациям», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.На устранение замечаний отводится от одних суток до семи дней — срок зависит от характера и сложности неисправности. После выполнения работ управляющая организация должна внести подтверждение в единую систему. Это позволяет отслеживать не только поступившие обращения, но и ход их исполнения.