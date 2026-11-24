В 14 округах Подмосковья за неделю вывезли более 246 тысяч кубометров отходов
Вывоз отходов и обновление контейнерной инфраструктуры в Московской области продолжается. За прошедшую неделю Каширский региональный оператор, обслуживающий 14 округов, вывез 246,4 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В сферу ответственности Каширского регоператора входят территории Дзержинского, Домодедова, Зарайска, Каширы, Коломны, Котельников, Ленинского округа, Луховиц, Лыткарина, Серебряных Прудов, Ступина, Подольска, Серпухова и Чехова.
«Твёрдые коммунальные отходы составили основную часть вывезенного — 184 тысячи кубометров. Ещё 37,7 тыс. кубометров пришлись на крупногабаритные отходы, а объём раздельно собранного вторсырья составил 9,1 тыс. кубометров. Кроме того, оператор вывез 15,4 тыс. кубометров несанкционированных отходов, спила и смёта», — говорится в сообщении.Работа по вывозу мусора дополняется плановым обновлением контейнерных площадок. За неделю на территориях, которые обслуживает регоператор, установили 152 новых ёмкости. Из них 83 предназначены для смешанных отходов, 60 — для раздельно собранных, а ещё девять бункеров рассчитаны на крупногабаритный мусор. Обновление контейнерного парка помогает поддерживать площадки в порядке и улучшать качество коммунальной услуги. Новые контейнеры позволяют снизить риск переполнения баков и просыпания отходов во дворах. Регулярная замена и установка ёмкостей также необходимы, чтобы инфраструктура соответствовала текущим потребностям жителей обслуживаемых округов.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что для обеспечения стабильной работы этой сферы жители должны ответственно оплачивать услугу по вывозу мусора.
«Сегодня каждый неплательщик перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли», — пояснял Даниленко.
Он добавил, что министерство регулярно информирует жителей о порядке внесения платежей, предоставляет рассрочки и проводит акции, в рамках которых можно списать пени.