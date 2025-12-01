Выставка художника Виктора Неплюева в Раменском музее завершилась его концертом
В Раменском историко-художественном музее прошёл концерт заслуженного художника России Виктора Неплюева. Он был приурочен к закрытию его персональной выставки «Кубатуры», сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На выступлении прозвучали песни собственного сочинения художника.
«Этот концерт – музыкально-поэтическая история. Виктор пропел его как иллюстрацию всех скульптур и изделий, которые он выставляет в нашем музее не первый раз», – рассказал концерте старший научный сотрудник РИХМ Пётр Гордеев.
Музыка сопровождает Виктора Вячеславовича с детства. Его отец возглавлял заводской духовой оркестр, а мама выступала в местном хоре. В юности он увлёкся бардовской культурой – музыкой Визбора, Высоцкого, Окуджавы. Живя в деревне, Виктор начал собирать и записывать старинные, напевы, слушая, как поют старожилы. На их основе рождались его собственные песни.
«Душа поёт у всех людей, я это заметил ещё тогда. Даже если человек говорит, что у него нет слуха, ему необходимо высказаться. А песни – это самые-самые высказывания», – поделился Неплюев.Концерт в музее стал тёплым вечером, во время которого песни Неплюева открыли зрителям его внутренний мир.